Galatasaray'da performansı nedeniyle bir süredir eleştirilen Fernando Muslera’yla ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Eski günlerinden uzak olduğu şeklinde eleştiriler olan Uruguaylı file bekçisinin geleceğiyle ilgili kararı Fatih Terim’in vereceği ve tecrübeli çalıştırıcının Muslera’ya sezon sonuna kadar süre verdiği öne sürülmüştü. Fatih Terim ile Fernando Muslera arasında önceki gün antrenmanda yaşanan diyalog ise ortaya çıktı.

GÖNDERMEYECEĞİM!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Flroya’da bir organizasyonla kutlayan Galatasaray’da Terim ile Muslera özel olarak görüştü. Tecrübeli çalıştırıcı, Muslera’ya, “Daha kaldıracağımız çok kupa var. Seni göndermek gibi bir niyetim yok. Sadece formsuz bir dönemden geçiyorsun. Daha çok konsantre olup Muslera’nın kim olduğunu herkese göster” diyerek oyuncusunu motive etti. Bu sözler üzerine Nando da Fatih Terim’e teşekkür etti. İkili daha sonra kucaklaştı.

10. YILINI GEÇİRECEK

32 yaşındaki file bekçisinin Sarı-Kırmızılı ekiple 2021 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Eğer mevcut mukavelesini tamamlayabilirse, Uruguaylı Galatasaray’daki 10. yılını da bitirmiş olacak. Fatih Terim takımın başında bulunduğu sürece Fernando Muslera’nın elden çıkarılması beklenmiyor. İkili bugüne kadar birlikte çok sayıda kupa kazandı. Ayrıca Fatih Terim için Muslera’nın yeri ayrı. Tecrübeli kaleci, daha önce futbolu bıraktıktan sonra Türkiye’ye yerleşmek istediğini söylemişti.

(Akşam)