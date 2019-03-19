Fatih Terim'den Muslera'ya özel tebrik

Bursa deplasmanında yenilen 2 gole rağmen, yaptığı kurtarışlar ve son haftalardaki yükselen form grafiği nedeniyle Fatih Terim’in Muslera’yı özel olarak kutladığı öğrenildi.

19 Mart 2019, Salı 05:56
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Fatih Terim'den Muslera'ya özel tebrik

Sarı-Kırmızılı kulüpteki 9. yılını geçiren 32 yaşındaki kaleci Fernando Muslera, son haftalarda sezonun en yüksek form grafiğine ulaştı. Bu performans, teknik patron Fatih Terim’in gözünden kaçmadı. Bursaspor deplasmanında yenilen 2 gole rağmen, tecrübeli hocanın Muslera’yı kurtarışları sebebiyle özel olarak kutladığı öğrenildi.

32 yaşında olmasına karşın adı yeniden Avrupa kulüpleriyle anılan, ancak kulüp yetkilileriyle görüşmesinde, “Kimin benimle ilgilendiğini önemsemiyorum. Sadece şampiyonluğu düşünüyorum” diyen Muslera’nın yükselen performansı, son haftalara girilirken taraftarlara da büyük ümit aşılıyor.

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