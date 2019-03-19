Sarı-Kırmızılı kulüpteki 9. yılını geçiren 32 yaşındaki kaleci Fernando Muslera, son haftalarda sezonun en yüksek form grafiğine ulaştı. Bu performans, teknik patron Fatih Terim’in gözünden kaçmadı. Bursaspor deplasmanında yenilen 2 gole rağmen, tecrübeli hocanın Muslera’yı kurtarışları sebebiyle özel olarak kutladığı öğrenildi.

32 yaşında olmasına karşın adı yeniden Avrupa kulüpleriyle anılan, ancak kulüp yetkilileriyle görüşmesinde, “Kimin benimle ilgilendiğini önemsemiyorum. Sadece şampiyonluğu düşünüyorum” diyen Muslera’nın yükselen performansı, son haftalara girilirken taraftarlara da büyük ümit aşılıyor.

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