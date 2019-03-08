Fatih Terim'den Muslera'ya mesaj: Ne satması!

Bu sezon formdan düştüğü yönünde eleştiriler alan ve son olarak lig bitiminde satılacağı iddia edilen Muslera ile dün bir görüşme yapan Fatih hocanın, “Sakın bu iddialara aldırma. Seni satmayı düşünmüyoruz, sen bu takımın yıldızısın” dediği öğrenildi.

08 Mart 2019, Cuma 06:06
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Fatih Terim'den Muslera'ya mesaj: Ne satması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü antrenman sırasında Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile bir görüşme yaptı. Bu sezon eski formunu kaybettiği yönünde eleştiriler alan ve son olarak lig bitiminde satılacağı öne sürülen tecrübeli eldivene destek veren Terim, “Sakın ortalıkta dolaşan iddialara aldırma. Biz sana güveniyoruz. Sen hem sporcu kişiliğin hem de karakterinle örnek birisin. Sen gitmek istemediğin sürece seni satmayı düşünmüyoruz, sen bu takımın önemli bir yıldızısın” ifadelerini kullandı. Muslera teşekkür etti Terim’in bu yakın tavrından memnuniyet duyan Muslera da, “Ben bu takıma sizinle geldim. Sizinle çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bundan sonra da elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim” sözleriyle cevap verdi. Kaleci antrenörü Taffarel de, Muslera ve diğer file bekçilerine özel bir çalışma programı uygulayarak mevcut formlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Metin Karabaş

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