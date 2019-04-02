Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor maçı öncesinde takımının son durumu hakkında konuştu.

Milli Takım arasının kendilerine iyi gelmediğini belirten Terim, ''Milli Takım arası aleyhimize işledi. Çok oyuncu vermek bizi gururlandırıyor ama özellikle Afrika'daki oyuncularımızın dönüşlerinde sıkıntılar yaşadık. Çok az sayıyla antrenman yapıyoruz ve gidenler de sıkıntılı gelince, gitmeden önceki durumu koruyamıyorsunuz.'' dedi.

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İkinci maç öncesi avantaj sağlamak istediklerini belirten deneyimli teknik adam, ''Kendi sahamızda avantaj elde edip, ikinci maça daha rahat gitmek istiyoruz. Ümit ediyorum bunu başarabiliriz. Yeni Malatyaspor özellikle oyunun defans tarafını iyi oynayan bir takım. Güçlü bir oyunları, güçlü bir yapıları var.'' ifadelerini kullandı.

Son olarak Muslera, Belhanda ve Diagne hakkında konuşan Terim, ''Muslera ve Belhanda'yı oynatmak istemiyordum ama onlar oynamak istediler. Belhanda bir gece önce mide rahatsızlığından hastanede kaldı. İkisi de fedakarca oynuyor. Diagne de iğneyle oynayacak.'' dedi ve sözlerini noktaladı.

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