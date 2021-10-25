Süper Lig 'in 10. haftasında Beşiktaş 'a konuk olan Galatasaray , 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Yedikleri 2. gol öncesi Nelsson'a faul yapıldığını ifade eden Terim, ''Golden önce Nelsson'a yapılan bir faul var. Sarı kartımsı bir faul. O korner de bize gol oldu. Mete Kalkavan'a sorsan anlatır o oradan şu geldi, bu geldi diye.'' dedi.

'Kaçan 2 tane anlatılmaz gol var'

Mağlup olmamak için gerekli pozisyonları bulmalarına rağmen gol atamadıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, ''1-1'deyken değişikliği yaptım, sonra 2-1 oldu. Bir daha hamle yaptık, burada da kaçan iki tane anlatılamayacak gol var. Halil'in şutu ve de penaltı. Sağlık olsun, istemedik. Mağlup olmamak için de gerekli pozisyonları bulduk ama atamadık, penaltı dahil. Dolayısıyla mağlup olduk. Yapacak bir şey yok.'' diye konuştu.









'Mostafa almış topu, 'ben atacağım' demiş'

Kritik dönemlerde kaçan penaltılara vurgu yapan Fatih Terim, ''Geçen sene Denizli'de kaçan penaltı, Mustafa'nın kaçırdığı penaltı... O penaltı bize şampiyonluk kaçırdı. Devreye 3-0 gitsek farklı bir skor çıkar, belki oradan şampiyon dönerdik. Penaltıları bizde Cicaldau atıyor. Mostafa almış topu, 'ben atacağım' demiş. Daha önce onu kazanmak için, çok da riskli bir maçtı, atmasını istedim. Burada bırakması lazımdı Cicaldau'ya. Cicaldau'nun da topu bırakmaması lazım açıkçası. 'Penaltıcı benim, benim atmam lazım' demesi lazım. Haksız demiyorum, orada o kibarlığı yapmış.'' dedi.







