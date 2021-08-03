Radamel Falcao'nun sözleşmesini feshetmeyi planlayan Galatasaray 'da, Senegalli forvet Mbaye Diagne de satış listesine konmuştu. Mostafa Mohamed'in geleceğinin ne olacağı henüz belli değil. Mısırlı golcünün ligin ilk yarısında göstereceği performans kaderini belirleyecek.

Galatasaray'ın ocak ayına kadar Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi halinde kiralık sözleşmedeki satın alma opsiyonu devreye girecek.

Diagne sürprizi gelebilir

Yaz kampında sakatlıkla boğuşan oyuncu, beklenen dönüşü yapamadı ve PSV maçlarında kötü görüntü sergiledi. 23 yaşındaki forvetin performansından memnun olmayan Terim'in de St. Johnstone maçına Diagne ile başlamayı düşündüğü öğrenildi.

GALATASARAY'A PİLOT TAKIM!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensupları ile sohbetinde, altyapıdaki oyuncuların pilot takımda deneyim kazanmaları gerektiğini söylemişti. Sarı-kırmızılı kulübün pilot takımı için Altınordu bünyesinde bulunan 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'yu düşündüğü öğrenildi. Altınordu ile görüşmelere başlandığı bildirildi. (Sabah)



