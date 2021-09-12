Fatih Terim, Trabzonspor ile oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım 'dan ayrılan meslektaşı Şenol Güneş'e destek verdi. Terim, "Şenol Güneş, Türk futboluna oldukça hizmet etmiş bir arkadaşımız. İtibarsızlaştırma, yaralama, hiç hoş değil. Bunu hak etmedi. Ne o, ne de arkadaşları. Saygı, sevgi olmalı" yorumunu yaptı.

'Bu çocuklar bizim'

Fatih Terim ayrıca, "Milli Takım etrafında toplanmalı, moral olmalı, yardımcı olmalıyız. Bu bizim takımımız. Bu çocuklar bizim. 4 maç var daha. Çok şey değişir. Norveç'i burada yenince Play-Off falan bir şeyler yakalayabiliriz. Dünya Kupası'na gidebiliriz" ifadelerini kullandı.