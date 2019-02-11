Galatasaray ara vermeden Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Benfica maçının hazırlıklarına başladı. Fatih Terim dün Galatasaray - Trabzonspor U21 maçında beğendiği genç orta saha oyuncusu Mikail Okyar'ı A Takım idmanına davet etti.

Galatasaray'da Mikail Okyar sürprizi yaşandı. Sarı-Kırmızılı U21 takımı dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı. Mücadeleyi Florya'da izleyen Fatih Terim 20 yaşındaki ön libero Mikail Okyar'ın performansını beğendi.

Bugün A takım ile idmandı!

Mikail Okyar ile ilgili alt yapı hocalarından bilgiler alan Fatih Terim genç oyuncuyu bugün sabah gerçekleştirilen çalışmaya davet etti.

2017'de amatörden geldi!

Henüz Galatasaray ile profesyonel sözleşmesi bulunmayan Mikail Okyar 2017 yılında Modafenspor'dan amatör olarak transfer edilmişti. Sakaryagücüspor'da futbola başlayan Mikail Fenerbahçe ve Sakaryaspor alt yapısında da forma giymişti!

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr

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