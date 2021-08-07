Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa sahnesinde şu ana kadar yaşanan hayal kırıklığına rağmen, takımının en kısa sürede toparlanacağına emin. 10 kişi kalınan St. Johnstone karşılaşması 1-1 sona ererken, tecrübeli hocanın maçın ardından öğrencilerine tam destek verdiği öğrenildi. Hatalarıyla mücadeleye damga vuran Aytaç ve Muslera'ya soyunma odasında özellikle destek verdiği belirtilen Terim'in, takımıyla kısa bir toplantı yaptığı ve "Elbette toparlanacağız, ayağa kalkacağız. Bunu da hep beraber halledeceğiz" dediği bildirildi. Fatih hocanın, yardımcılarıyla bir araya gelerek maçın analizini gerçekleştirdiği ve bazı oyuncular için özel program hazırlatacağı da gelen haberler arasında.





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Tabloyu transferle değiştirecek

Avrupa kupalarındaki son 27 maçında sadece 3 galibiyet alan Galatasaray'daki gidişattan memnun olmayan Terim'in, Cim Bom'u eski günlerine döndürmek için transfer sürecine çok önem verdiği belirtiliyor. Özellikle Luyindama'nın yerine, ön liberoya ve sağ kanada yapılacak üç takviyenin ardından, Sarı Kırmızılı ekibin hem ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olacağı hem de Avrupa'da seri galibiyetlere imza atacak seviyeye ulaşacağı düşünülüyor.

Metin Karabaş





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