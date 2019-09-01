Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamalar, spor kamuoyunda bomba etkisi yarattı.

İşte Terim’in sözlerinden öne çıkanlar: “Esasında geçen seneye bakmak lazım. Bugün Galatasaray ile ilgili lehine bir şey var ise lütfen çıkıp söylesinler. Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar gibi iki hakem görevden alındı. İş oradan başladı. İnsan emeğini, alın terini, çıkar ve kötülük ittifakına yem eden kim varsa elbette karşılığını bir gün alacaktır. Bu iki hakem de itibarlı hakemlerdir, ama siz bunu böyle hazırlarsanız, bu sonuç kaçınılmaz olur.”

‘Profesyonel kötülük var’

“Geçen seneden itibaren düşmanlar bizim adımıza dost oldular. Galatasaray’ın yalnızlaştırılmasına yönelik bir algı süratle yapılıyor. Ancak geçen sene ben hatırlarsanız ’organize ama amatör bir kötülük var’ demiştim. Herhalde benim amatör lafıma alınmış olacaklar ki bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz. Galatasaray camiasına sesleniyorum. Bunun karşısında bütün olmak lazım. İçeride sıkıntıya sebebiyet vermeden dışarıya bir bütün halinde karşı durmalıyız.”