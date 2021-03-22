Fatih Terim'den Merve Çetin Terim paylaşımı
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Instagram hesabından kızı Merve Terim Çetin'in doğum gününü kutladı. Terim "Ne iyi ettin de dünyama renk, hayatıma anlam kattın ilk göz ağrım" ifadelerini kullandı...
Fatih Terim'den Merve Çetin Terim paylaşımı geldi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Instagram hesabından kızı Merve Terim Çetin'in doğum gününü kutladı.
Terim "Ne iyi ettin de dünyama renk, hayatıma anlam kattın ilk göz ağrım" ifadelerini kullandı...
Terim'in paylaşımı kısa süre içinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
https://www.instagram.com/p/CMuMq-OrgZN/