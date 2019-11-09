Fatih Terim'in Gaziantep FK maçı öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Deplasmanlarda bir sıkıntı yaşıyoruz. İstatistikler bunu söylüyor. Enteresan olan şu ki, en az golü de biz yemişiz.''

Maalesef hücumda genel standartların altında kaldık. Bu da bizim tarzımız değil. Gerilere fazla bakmadan Galatasaray gibi oynayan günlere dönmek zorundayız.

Bir şeyi unuttumamız kolay değil. Herkes hayatında bedeller ödüyor. Biz de ödeyeceğiz tabii. Bazen travmalardan çıkışlar lehinize olur, biz de bunu yaşamak istiyoruz.

5 saat uçak yolculuğundan sonra buraya geliyorsak, bazı oyuncularımızın 90 dakikayı çıkaramayacağını düşündüğümüz için böyle bir seçim yaptık. 28 kişilik kadro var ise onlar da oynayacak. Haftada 1 oynamaya başlarsak istikrar daha çok sağlanır ama böyle olmasını istemeyiz. Avrupa'da maç yapan diğer takımlarla aynı gün oynasaydık daha iyi olurdu tabii ama önemli değil.

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