Süper Lig'de kötü günler geçiren ve şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Sarı-Kırmızılılar, rotayı tamamen Avrupa'ya çevirmiş durumda. Galatasaray , ilk haftadan beri liderlik koltuğunda oturduğu Avrupa Ligi E Grubu'nu zirvede tamamlamaya ve son 16'ya doğrudan kalmaya kararlı. Bunun için Sarı-Kırmızılı ekibe perşembe akşamki Lazio deplasmanında sadece 1 puan yetecek. Ancak Aslan'ın hocası Fatih Terim'in işini şansa bırakmaya hiç niyeti yok. Avrupa'daki müthiş gidişatı sürdürmek için 1 puandan fazlasını isteyen Terim, son antrenmanda öğrencilerine seslenirken, "İtalya'ya beraberlik için değil, zafer için gidiyoruz. Kendinizi ona göre hazırlayın" diye konuştu.









Röportaj yapmak istiyorlar

Cezası nedeniyle Süper Lig'de ilk yarıyı kapatan ve maçları tribünden takip edebilen Fatih Terim, Lazio karşısında ise kulübedeki yerini alabilecek. Daha önce İtalya'da Fiorentina ve Milan takımlarını çalıştıran Terim'in, Çizme'de ciddi bir hayran kitlesi de var. Teknik direktörlük yapmadığı dönemlerde Serie A'daki derbilere yorumcu olarak davet edilen Fatih hoca ile yine birçok gazetenin Lazio maçı öncesi röportaj talebinde bulunduğu öğrenildi.

Kesenin ağzı yine açıldı

Ligdeki Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri öncesi galibiyet primi belirleyen, ancak beklenen sonucu alamayan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'da benzer bir uygulamaya gidiyor. Fatih Terim'le görüşen yönetimin, grup liderliğine yönelik ekstra prim vereceği, rakamın da takım İtalya'ya gitmeden önce Florya'da açıklanacağı bildirildi.







