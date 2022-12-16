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Fatih Terim'den kupa yorumu

Dünya Kupası'nı izlemek için Katar'da bulunan Fatih Terim, sosyal medya hesaplarından Fulya Terim'le bir fotoğraf paylaştı. Tecrübeli futbol adamı fotoğrafın altına duygusal bir not düştü.

16 Aralık 2022, Cuma 06:51 Son Güncelleme:
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Fatih Terim'den kupa yorumu

Fatih Terim, eşi Fulya Terim ile birlikte Katar'daki Dünya Kupası'nda tribünden bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

'EN KEYİFLİ ANLARIN HEPSİNDE VAR'

Tecrübeli hoca paylaşımının altına, "86’da Meksika’da başladı Dünya Kupası maceram... O günden beri katıldığım her turnuvada, sadece futbolu değil; insanı, ülkeyi, kültürü ve organizasyonu izledim. 40 derece sıcaklıklar yerine Kasım-Aralık’ta da Dünya Kupası olurmuş. Futbol, sadece belli ülkelerin ve coğrafyaların değil, dünyanın sporuymuş. Favori takımlar değil, sürpriz ülkeler de buradayız mesajı verebilirmiş. En önemlisi bir Dünya Kupası’nı daha geride bırakırken; oynaması, yönetmesi, izlemesi, tanıklık etmesi en keyifli anların hepsinde futbol varmış" diye yazdı.

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