Fatih Terim, eşi Fulya Terim ile birlikte Katar'daki Dünya Kupası'nda tribünden bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

'EN KEYİFLİ ANLARIN HEPSİNDE VAR'

Tecrübeli hoca paylaşımının altına, "86’da Meksika’da başladı Dünya Kupası maceram... O günden beri katıldığım her turnuvada, sadece futbolu değil; insanı, ülkeyi, kültürü ve organizasyonu izledim. 40 derece sıcaklıklar yerine Kasım-Aralık’ta da Dünya Kupası olurmuş. Futbol, sadece belli ülkelerin ve coğrafyaların değil, dünyanın sporuymuş. Favori takımlar değil, sürpriz ülkeler de buradayız mesajı verebilirmiş. En önemlisi bir Dünya Kupası’nı daha geride bırakırken; oynaması, yönetmesi, izlemesi, tanıklık etmesi en keyifli anların hepsinde futbol varmış" diye yazdı.