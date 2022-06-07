Sezona büyük umutlarla başlayan, hatta Burak Elmas'ın geçen yılki seçim sürecinde başkanlık vaadi olarak ismini verdiği Fatih Terim, yollar ayrıldıktan sonraki en sert açıklamalarını yaptı. Youtube'da yayın yapan Spor Gecesi programına konuşan Terim, Elmas'ın son röportajında kendisini hedef alan sözlerine, "Benim Galatasaray 'daki son dönemimde en büyük pişmanlığım, veli toplantısı yapmamam oldu" cevabını verdi. Terim'in bu çıkışıyla, Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas'ın kendisini eleştiren tweetler atması ve kulüple ilgili radikal kararlar alırken eski başkanlardan kayınpederi Faruk Süren'e danışmasıyla ilgili bir göndermede bulunduğu belirtiliyor. Fatih hocanın tepki gösterdiği konulardan biri de ibrasızlık hakkındaydı.

'Sadece idari ibra olmazdı'

Son kongrede Elmas'ın, "Benim ibra edilmemem için çalıştı" dediği Fatih Terim, "Ben kulübün sahibi değil, üyesiyim. Kimseye karışmam. Ama eğer bunu yapmış olsaydım, sadece idari ibrasızlık çıkmazdı" ifadelerini kullandı. Bir önceki sezon tek golle kaçan şampiyonluk hakkında da konuşan Terim, "Son şampiyonluğumuz elimizden alındı" yorumunu yaptı.









'Aldığım cezaların sebebi bu'

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı rekor cezalarla ilgili olarak da "Ben her yerde Galatasaray'ın haklarını savundum ve yapayalnız kaldım. Pandemi ve sonrasında yalnız bırakıldım. Aldığım cezaların sebebi bu" diyen Fatih hoca, gerekirse 11 Haziran'daki kongreden sonra konuşacağını ve Burak Elmas'ın yaptığı açıklamaları hiç önemsemediğini dile getirdi.

Burak Elmas ne demişti?

● Fatih Terim'in geçmiş Galatasaray'da yaşadığı dönemlerden çok farklı bir davranış sergiledim. Sonrasında yaptıklarıyla ilgili artık aynı hissiyatta olmadığımı söyleyebilirim.

● Üyeler kulübün sahibidir, teknik direktörler profesyoneldir. İkisini de yapamazsınız aynı zamanda. Kulüpte profesyonel görev alanların üyelikleri dondurulur. Oy kullanamazsınız.

● Ayrıldığımız esas yer ekip meselesiydi. Kişilere bağlı olmayan bir futbol stratejisi kurmamız lazım dedim. Teknik direktörün ekibi olmaz, kulübün ekibi olur. Hoca ayrıldıktan sonra ekipteki bir çok arkadaş kendi istifa etti zaten, normal değil.

● Fatih Terim'e artık duygularım kırgınlıktan kızgınlığa dönmüş durumda.

● FatihTerim 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' diye mesaj yolladı. Fatih Terim'in genel kurulda kaç oyu var onun sayısını tespit etmedim.