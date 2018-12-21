Gomis’in takımdan ayrılmasının ardından forvete transfer yapamayan Galatasaray’da yönetime taraftarın bu nedenle büyük tepkisi olmuştu. Başkan Mustafa Cengiz’in, “Fatih hocamız ve değerli çalışma arkadaşlarının tespit ettiği isimler imza için önümüze geldiğinde ‘hayır’ demeyiz” şeklindeki açıklamalarının ardından Fatih Terim’in attığı tweet kafaları karıştırdı.

Saat 19.05’te atılan tweette, ‘What can i do sometimes? 1likte’ (Bazen ne yapabilirim?) ifadesi yer aldı. Kısa süre içinde binlerce etkileşim alan tweet, iki farklı şekilde yorumlandı.

21 Aralık 2017’de Galatasaray’daki görevine başlayan Terim’in attığı tweetin, birinci yıl dolayısıyla olduğu iddia edildi. Ancak bir grup da deneyimli teknik adamın ifadesinin ilk yarıda yapılamayan transferlere verilen bir cevap olarak yorumladı.







