Fatih Terim'den kafa karıştıran tweet: 'What can I do sometimes?'
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma dönüşünün 1. yılında sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Başkan Mustafa Cengiz’in transferle ilgili sözlerinin ardından Fatih Terim’in 19.05’te attığı, ‘What can i do sometimes? 1likte’ (Bazen ne yapabilirim?) tweeti farklı şekillerde algılandı.
Gomis’in takımdan ayrılmasının ardından forvete transfer yapamayan Galatasaray’da yönetime taraftarın bu nedenle büyük tepkisi olmuştu. Başkan Mustafa Cengiz’in, “Fatih hocamız ve değerli çalışma arkadaşlarının tespit ettiği isimler imza için önümüze geldiğinde ‘hayır’ demeyiz” şeklindeki açıklamalarının ardından Fatih Terim’in attığı tweet kafaları karıştırdı.
Saat 19.05’te atılan tweette, ‘What can i do sometimes? 1likte’ (Bazen ne yapabilirim?) ifadesi yer aldı. Kısa süre içinde binlerce etkileşim alan tweet, iki farklı şekilde yorumlandı.
https://twitter.com/fatihterim/status/1076146581185970179
21 Aralık 2017’de Galatasaray’daki görevine başlayan Terim’in attığı tweetin, birinci yıl dolayısıyla olduğu iddia edildi. Ancak bir grup da deneyimli teknik adamın ifadesinin ilk yarıda yapılamayan transferlere verilen bir cevap olarak yorumladı.