Beşiktaş yenilgisi sonrası, yerli futbolcuları kast ederek, “Belki bazı oyuncularıma haksız etmiş olabilirim. Bundan sonra onları daha çok göreceksiniz” diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bu sözlerinin nedenleri ve bundan sonra hangi oyunculara şans vereceği ortaya çıktı.

Terim ve ekibine göre takımdaki bazı yabancı futbolcularda öne çıkan sorunlar şöyle:

Üç yabancının gitmesi bekleniyor

1-) Galatasaray taraftarının ve teknik heyetinin coşkusunu, isteğini anlayamıyorlar.

2-) Sözleşmeleri 30 Haziran 2020’de sona erecek olan bazı futbolcular ‘sezon sonu nasıl olsa gideceğiz’ düşüncesiyle hareket ediyor.

3-) Takımı gerçek anlamda sahiplenmiyorlar. Ocak ayında üç yabancıyı göndermeyi planlayan Fatih Terim, bundan sonra özellikle Süper Lig karşılaşmalarında yerli futbolculara daha çok şans verecek. Cuma günü İstanbul’da oynanacak Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de 4 yerli oyuncu forma giyecek.

Defansta iki oyuncu değişecek

Beşiktaş maçında oyuna girdikten sonra ortaya koyduğu mücadele ve hırsıyla büyük alkış alan Adem Büyük, bu sezon Yeni Malatyaspor deplasmanının ardından Rize maçında da ilk 11’de oynayacak.

Uzun süren sakatlığının ardından forma şansı bulduğu Yeni Malatya ve Sivasspor maçlarında beğeni toplayan Şener Özbayraklı, Mariano’nun yerine sağ bekte görev yapacak. Yine bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan sol bek Yuto Nagatomo’nun yerine Emre Taşdemir’in oynaması bekleniyor.

Forma şansı bulduğu 5 Süper Lig maçında yaptığı 3 asistle dikkatleri üzerine çeken Ömer Bayram’ın da bu haftaki Rizespor karşılaşmasından itibaren ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet