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Fatih Terim'den kadroda değişiklik

Sarı-Kırmızılı takım, dünkü antrenman sonrası kamp için Antalya'ya geçerken, tesis çıkışında Arda, Oğulcan, Taylan, Bartuğ ve Mostafa Mohamed'den, "Keyfimiz yerinde" pozu geldi. Feghouli, Falcao ve Oğulcan'ın da kafileye dahil olması, teknik heyeti bir hayli rahatlattı.

18 Şubat 2021, Perşembe 01:27 Son Güncelleme:
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Fatih Terim'den kadroda değişiklik

Galatasaray'da üst üste gelen galibiyetler yüzleri güldürüyor... Takımın kaptanı Arda Turan, arkadaşları Oğulcan, Taylan, Bartuğ Elmaz ve Mostafa Mohamed ile birlikte dün tesis çıkışında, "Keyfimiz yerinde" pozu verdi ve bu kare sosyal medyada yayınlandı. Sarı-Kırmızılılar, antrenman sonrası THY'nin özel uçuşuyla Antalya'ya geçerek Alanyaspor deplasmanı için kampa girdi. Sakatların bir bir iyileştiği ve cezaların tamamlandığı Galatasaray'da, Falcao, Feghouli ve Oğulcan Çağlayan'ın kampa dahil olması da, teknik heyete rahat bir nefes aldırdı. 

Kadroda değişiklik olacak

Alanyaspor karşısında önde baskıyla maça başlamak isteyen Terim, bu nedenle kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Özellikle idmanda tempolu ve istekli görünen oyuncularla, ilk 11'deki yorgun düşen isimlerin yerini değiştirmeyi düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Belek'teki kampta bu formülün denemelerini gerçekleştirecek.


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