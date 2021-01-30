İrfan Can dışındaki transferler hakkında da bilgi veren Fatih Terim, “DeAndre Yedlin de bizim için önemli transfer demiştik. İstediğimi söylemiştim” dedi. Deneyimli çalıştırıcı Mısırlı forvet Mohamed için de “Bizim yaklaşık 2 yıldır ilgilendiğimiz bir oyuncu. Takip ettiğimiz bir oyuncumuz. Genç ve yetenekli olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı. Maç değerlendirmesine Gaziantep’in zor bir deplasman olduğunu söyleyerek başlayan Fatih Terim, Onyekuru ve Kerem için de açıklamalarda bulundu. Terim, “Onyekuru belki Avrupa’ya gittiği zaman pek sesi çıkmıyor ama bizdeyken gereğini yapıyor. Hala hazır da değil. Keşke daha önce alınsaydı. Kerem Aktürkoğlu umarım Galatasaray’ın ileride önemli oyuncularından biri olacaktır. Ondan da memnunum. Buradan 3 puanla dönmek bizim için sevindirici. Penaltı mı, penaltı. Ömer’in biraz daha dikkatli olması lazımmış. Mete Kalkavan iyi bir maç yönetti” diye konuştu.

‘İrfan Can düzgün duruyor’

Terim açıklamalarında İrfan Can’ı övdü. “Galatasaray oyuncuyu isterken oyuncunun önceliği Galatasaray değilse buna sıcak bakmayız” diyen Aslan’ın hocası şöyle konuştu: İrfan Can da düzgün duruyor. Biz onu istiyoruz onun da bizi istediğini biliyoruz. İrfan hem iyi hem de istediğimiz bir oyuncu. İnşallah Galatasaraylı olur ve memnun oluruz.”

‘Galatasaray geri çekilmemelidir’

Fatih Terim, Gaziantep maçı sonrasında yayıncı kuruluşa konuştu. Terim, İrfan Can konusunda sorulan soruyu yanıtlarken Sarı-Kırmızılı yönetime ve Fenerbahçe’ye mesaj verdi, yıldız oyuncuyu ise övdü. Deneyimli teknik adam, “Transferde Galatasaray gibi davranmalıyız. Bir şeyler olmalı. Hangi fedakârlık gerekiyorsa yapmalıyız. Burada da koca Galatasaray geri çekilmemelidir. Ama ben bunu Galatasaray gibi yapalım istiyorum” diyerek yönetimin şartları zorlaması gerektiği vurgusunu yaptı. Terim basın toplantısında ise “Yöneticilerimiz Göksel Bey’le görüşecekler. Hayırlısı neyse o olsun” diyerek transferde geri adım atmayacaklarını gösterdi.

‘Her şey para ve ilişkiler değil’

Deneyimli teknik adamın açıklamalarında İrfan Can için son anda devreye giren Fenerbahçe’ye de gönderme vardı. Dün Ali Koç’un Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile biraraya gelmesinin ardından Terim, “Bazen para ya da ilişkiler her şey değil. Önemli olan değerler. Bu değerler içindeki itibar” ifadesini kulanarak, Sarı-Kırmızılılar’ın görüştüğü oyuncuyla ilgili olarak ezeli rakiplerinin devreye girmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.