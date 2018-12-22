Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, takımla çalışmalara beklenenden erken katılan ve Sivas maçında oynamak istediğini belirten Belhanda’yı, ilk 11’e almayı düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli hoca, bu akşamki idmanda Faslı yıldız hakkındaki son kararını verecek.

Son karar yine Mariano

Sağ bekte Linnes ile Mariano arasında yaşanan forma savaşında, Brezilyalı futbolcunun yine 1 adım önde olduğu öğrenildi. Terim’in taktik provada Mariano’yu kullandığı, Linnes’i ise yedek takımda denediği öğrenildi. Sivas maçında Mariano’nun önünde ise büyük ihtimalle Feghouli görev yapacak.

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