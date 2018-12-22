Fatih Terim'den ilk 11 için sürpriz karar

Fatih Terim, takımla çalışmalara beklenenden erken katılan ve Sivas maçında oynamak istediğini belirten Belhanda'yı ilk 11'e almayı düşünüyor. Öte yandan Linnes ile Mariano arasında yaşanan forma savaşında, Brezilyalı futbolcunun yine 1 adım önde olduğu öğrenildi.

22 Aralık 2018, Cumartesi 07:14
- A +
Fatih Terim'den ilk 11 için sürpriz karar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, takımla çalışmalara beklenenden erken katılan ve Sivas maçında oynamak istediğini belirten Belhanda’yı, ilk 11’e almayı düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli hoca, bu akşamki idmanda Faslı yıldız hakkındaki son kararını verecek.

Son karar yine Mariano

Sağ bekte Linnes ile Mariano arasında yaşanan forma savaşında, Brezilyalı futbolcunun yine 1 adım önde olduğu öğrenildi. Terim’in taktik provada Mariano’yu kullandığı, Linnes’i ise yedek takımda denediği öğrenildi. Sivas maçında Mariano’nun önünde ise büyük ihtimalle Feghouli görev yapacak.

Haberin fotoğrafları için tıklayınTerim listeyi hazırladı: İşte 2019 model Galatasaray

System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.