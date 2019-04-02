Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Galatasaray rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Sarı Kırmızılılarda Luyindama maçın 70. dakikasında kırmızı kart gördü. Kongolu oyuncu önümüzdeki hafta Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe maçında sahada yer alamayacak.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Maçtan önce de söyledim, çok iyi savunma yapan ve kapanan bir takıma karşı oynuyoruz. Bunu herkes biliyor artık. İlk 45 dakika çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Oyunu yığmamız, baskımız, pozisyon bulmamız, penaltı mı değil mi bilmiyorum, seyretmedim." diye konuştu.

''İlk yarı neredeyse kalemize top gelmedi''

"Ama sonuçlandırmayı unuttuk ilk yarıda. İlk yarı iyi olan şeylerden biri de neredeyse kalemize top gelmedi veya tehlikeli bir şey görmedik. İkinci yarı aynı devam etti, ta ki 10 kişi kalana kadar. 10 kişi kalınca da 3-4 pozisyonumuz var ama biz de 2-3 tane verdik."

''Galatasaray kupayı alacak güçtedir''

Fiziki eksiklik ve yorungluk, mentalle beraber sıkıntıya soktu bizi. Galatasaray sonuna kadar, nerede olursa olsun bu kupayı alacak ve herkesi her yerde yenecek güçtedir. Rakiplere saygı duyuyoruz ama gol sesi başka yerde çıkar."

''Emre'yi kazanmak için uğraşıyoruz''

Emre çok ağır bir ayak kırığı geçirdi. 4 ay gibi bir süre sahalardan uzak kaldı. Emre'yi kazanmak için uğraşıyoruz ama hem fiziksel hem maç adaptasyonu olarak oynayarak zamana ihtiyacı var biraz daha. Mazereti geçerli"

''Bir arıza, sıkıntı, maalesef hep bölündü''

"Mariano'nun oyunundan memnunum bu maçta. Fernando maalesef sakatlıklarla boğuştu, biz de boğuştuk hep beraber. 2-3 maç, sonrasında bir arıza, sıkıntı, maalesef hep bölündü. Biz de ona göre kullanmaya çalışıyoruz. Zaman zaman Donk'la oynuyoruz orada."

''En iyi verimi almaya çalışıyoruz''

"Ben de istikrar adına da oynadığımız futbolun ezber haline gelmesi adına da 11'lerin değişmemesini isterim. Kullandığımız oyuncular fazlaydı, geçmişte de bugün de sakatlık sıkıntısı var. Yapacak bir şeyimiz yok. Sezon sonuna 8-10 maç kalmışken en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Sonrasına mayısta bakacağız sezonun sonunda."

''Şu anki konuya bir teknik adam olarak çok girmek istemiyorum''

Terim, "Yönetimin ibra edilmemesi için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, ''Genel kurul mutlaka oyunculara da bize de rahatsızlık verecektir. İlk başlarda oyuncularda endişe söz konusu oldu ama sonradan yönetimimiz gereğini yaptı. İbrasızlıkla, Galatasaray'ın iç meselesiyle ilgili konuda teknik adam olarak bir şey söylemem istemiyorum. Böyle şeyleri medya aracılığıyla söylemem. Şu anki konuya bir teknik adam olarak çok girmek istemiyorum açıkçası." cevabını verdi.