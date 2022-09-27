Geçen sezon Galatasaray 'daki görevine son verilen sarı - kırmızılıların efsane çalıştırıcısı Fatih Terim, memleketi Adana'nın İstanbul'da gerçekleştirilen Lezzet Festivali lansmanına katıldı.

Deneyimli teknik adamın, geçen sezon ligin 20. haftasında oynanan Giresunspor maçından sonra görevine son verilmişti. Galatasaray geçen sezon ligin ilk 20 haftasında topladığı 27 puanla 12. sırada yer alıyordu.

Sarı - kırmızılılar Fatih Terim yönetiminde ise, UEFA Avrupa Ligi grubundan namağlup lider olarak bir üst tura yükselmişti.

"Sabır gerek"

Lansmanda, Yeni Alanya Gazetesi'nden Mehmet Ali Dim'e konuşan 69 yaşındaki tecrübeli teknik adam, eski öğrencisi Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray hakkında yorum yaptı.

Terim; "Galatasaray'a biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum biraz zaman alır." ifadelerini kullandı.

Terim Galatasaray'ın ardından Akdeniz ekibi Alanyaspor 'un performasını ise, "Sebebini bilmiyorum ancak, Alanyaspor bu sezon iyi değil. Acil bir şeyler yapmalısınız" şeklinde konuştu.

Ligde oynadığı yedi karşılaşmada iki galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet alan Alanyaspor topladığı sekiz puanla 11. sırada bulunuyor.