Süper Lig’in 26. haftasında Bursaspor ile pazar günü deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Galatasaray’da, motivasyon toplantıları başladı.

Dün akşam gerçekleşen antrenman öncesinde öğrencileriyle konuşan Terim, özellikle lider Başakşehir’le aradaki 8 puanlık farkın bir kenara bırakılmasını isterken, “Bu iş daha bitmedi. Buralardan daha önce çok şampiyonluk çevirdiğimiz oldu. Yine yapabiliriz. Ama bunun için Antalya maçının ilk yarısı değil, ikinci yarısındaki gibi mücadele etmemiz, kazanmayı istememiz lazım” dedi.

‘Koşullar ne olursa olsun’

Bursa deplasmanının, milli ara öncesi son sınav olduğunu hatırlatan Fatih hoca, “Eğer araya kazasız girersek, son virajı çok daha güçlü döneriz. Artık iç saha dış saha, zor maç kolay maç diye bir ayrım söz konusu bile olmamalı. Benim takımımım hangi saha ve hangi koşul altında olursa olsun kazanmak için oynamalı ve kazanmalı. Sizden beklediğim de budur” ifadelerini kullandı.

Rakip analizi bugün

Sarı-Kırmızılı ekibin dünkü idmanı, Fatih Terim’in İzmir’de katıldığı cenaze namazı nedeniyle akşam saatine alındı. Bursaspor deplasmanı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da, koordinasyon ve güçlenme çalışmalarına ağırlık verildiği öğrenildi. Bugünkü antrenmanda ise Bursaspor analizi gerçekleşecek ve teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda, taktik provalara geçilecek.

Metin Karabaş