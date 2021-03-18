Şampiyonluk için tüm hedefini 11'de 11 olarak belirleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın ki Rize mücadelesi öncesinde öğrencilerini uyardı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında pazar günü ligin kader maçlarından birinin oynanacak olması tecrübeli hocayı endişelendirdi. Terim, oyuncularına kesinlikle derbiyi düşünmemeleri konusunda talimat verdi.

'Kolay maç olmayacak'

Kendi maçlarına odaklanmaları gerektiğini vurgulayan başarılı çalıştırıcının, "Derbiyi aklınızdan çıkarın. O maçın bizimle alakası yok! Biz, Rize karşılaşmasına konsantre olalım. Kolay maç olmayacak. Önce biz kazanalım, sonrasında rakiplerin ne yaptığının önemi yok. Tüm mücadeleniz ve isteğinizle hem fiziksel hem de zihinsel olarak sadece Rize maçına odaklanın" dediği öğrenildi.

Metin Karabaş



