Ligde zirvenin gerisinde kalan, ancak ikinci yarıyla birlikte mayıs ayında mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, hem saha içinde hem de saha dışında hazırlıklarını sürdürüyor. Saha dışı disiplinsizliklerine izin vermeyecek olan teknik direktör Fatih Terim’in talimatı üzerine oyunculara özel hayat uyarısı yapıldı.

Sarı-kırmızılılarda, ligin ikinci yarısıyla beraber herkes özel hayatına dikkat edecek ve geçtiğimiz aylarda yaşanan bazı görüntüler artık tekrarlamayacak.

Ağır yaptırımı olacak

Bu konuda teknik kadro ve yönetim tedbirler alacak ve oyunculara dikkatli davranmamaları halinde ağır yaptırımlar olacak. Özelikle bu konuda Babel’in bazı futbolcuları yoldan çıkardığı ve ayrılmasıyla birlikte bu sorunun büyük ölçüde ortadan kalkacağı görüşünün hakim olduğu öğrenildi. Hollandalı futbolcunun gece hayatına olan düşkünlüğünün bazı futbolcuları olumsuz etkilediği, Babel’in olmamasının bu futbolcu performanslarına olumlu yansıyacağı belirtildi.

Özellikle sarı-kırmızılılarda, Beşiktaş yenilgisi sonrası futbolcuların dansöz eğlenceli görüntüleri büyük tepki toplamıştı. Galatasaray’da bu tür görüntülerin ikinci devrede yaşanmayacağı ifade edildi. (Sabah)