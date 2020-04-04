Fatih Terim dün akşam video konferansla oyuncularıyla görüştü. Bu anın fotoğrafını paylaşan 66 yaşındaki çalıştırıcı,“Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti.Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın” yazdı.Terim oyuncuların ailelerinin genel durumu hakkında da bilgi aldı.

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Bu arada deneyimli hoca, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra Twitter’dan kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Terim’in avukatı Rezan Epözdemir’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçede, Terim’in 23 Mart’ta hastalığa yakalandığını açıkladıktan sonra üç Twitter kullanıcısının ayrı ayrı yaptığı paylaşımlarında itibar ve saygınlığının zedelendiği, küfür edildiği, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu yönünde iftira atıldığı belirtildi. Dilekçede, “Hakaret, iftira ve halkı kin ve düşmanlık” suçlarından soruşturma açılması talep edildi.