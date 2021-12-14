Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'ın ligde yaşadığı kötü gidiş ve 5 maçlık galibiyet hasreti taşları yerinden oynatmaya başladı. Avrupa'da alınan iyi sonuçların aksine Süper Lig'de lider Trabzonspor 'a bir türlü yaklaşamayan sarı kırmızılı takımda gözler Fatih Terim'e çevrildi. Öyle ki Fatih Terim'in kadro tercihleri taraftarın tepkisine yol açıyor. Bunlardan biri de Çaykur Rizespor'dan transferi adeta küçük çaplı bir savaşa dönen Oğulcan Çağlayan'ın bir türlü forma giyememesi.

KAYIP ARANIYOR: OĞULCAN ÇAĞLAYAN

Galatasaray'da sezona aldığı ceza sebebiyle 3 maç geç giren Oğulcan Çağlayan, cezası sona ermesine rağmen Fatih Terim'den formasını alabilmiş değil. Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe maçlarında toplam 72 dakika forma giyen Oğulcan, 9 haftadır 1 dakika dahi süre alamadı. Oğulcan için 1.2 milyon euro ceza ödenmesi ise taraftarları "Oynatmayacağımız adam için neden savaş verdik?" sorularını sormaya itiyor.

İDMAN PERFORMANSI BEĞENİLMİYOR

Oğulcan Çağlayan'ın idmanlardaki performansının teknik heyet tarafından beğenilmediği, Fatih Terim'in bu sebeple oyuncuyu 11'de düşünmediği öğrenildi.

DEVRE ARASINDA GİDİYOR! SON BİR ŞANS...

Teknik direktör Fatih Terim'in, oyuncuya sağ bek pozisyonunda forma vermesi ve son şans olarak burada denemesi bekleniyor. Oğulcan Çağlayan, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında sağ bek mevkisinde görev almış ve 1 gol 2 asistle alkış alan bir performans sergilemişti. Genç oyuncunun bu şansı da değerlendirememesi durumunda devre arasında kiralık olarak gönderileceği konuşuluyor. Bu transfer için Göztepe ve Altay'ın istekli olduğu da gelen bilgiler arasında. (Akşam)