Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim yaz kampında Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı ve Yunus Akgün gibi isimlere şans vermişti.

Galatasaray'ın sezon öncesi Leipzig, Augsburg, Bordeaux ve Panathinaikos ile oynadığı hazırlık maçlarında şans bulan 17 yaşındaki Erencan Yardımcı performansı ile Fatih Terim'in dikkatini çekmişti.

Bonus saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu bu performansının karşılığını 3 yıllık propesyonel sözleşmeyle almıştı.

Sezon başladı! Unutuldu...

Sezon başından bu yana U19 takımı ile maçlara çıkan 17 yaşındaki futbolcu 8 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Erencan ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde 4 karşılaşmada forma şansı buldu.

Yeniden kadroya gelecek!

Falcao'nun sakatlığının devam etmesi ve Andone'nin de sakatlanmasının ardından Fatih Terim Erencan'ı yeniden A Takım kadrosuna katacak. Sezonun geri kalan kısmında 1 dakika bile şans bulamayan Erencan'a Terim tarafından süre verilip verilmeyeceği ise merak konusu...

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr

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