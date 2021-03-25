Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sosyal medya üzerinden flaş bir hamle geldi. Çaykur Rizespor maçı sonrası PFDK'ya sevk edilen ve 2 maç men cezası alan Terim, Twitter profil fotoğrafını adalet terazisiyle değiştirdi. Şampiyonluk yarışında hayati öneme sahip Hatayspor ve Karagümrük maçlarında yer alamayacak Fatih Terim'in yaptığı bu hamle sonrası tecrübeli futbol adamı, Twitter'da trend topic listesine girdi. Bir grup Galatasaraylı taraftarlar da Fatih Terim'e destek vererek Twitter profil resmini adalet terazisi ile güncelledi.

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın 90+3'te yediği golle Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybettiği maçın son anlarında iki takımın yedek kulübeleri birbirine girmiş, gol sonrası yaşanan tartışmada çok sinirlenen Fatih Terim güçlükle sakinleştirilmişti. Sert diyalogların yaşandığı o tartışmaya tribünde bulunan bazı Rizeli yöneticilerin de dahil olmasıyla Fatih Terim adeta çileden çıkmıştı. Yedek kulübesindeki oyuncular, dördüncü hakem ve yardımcıların araya girmesiyle Terim kendi yedek kulübesinde döndürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala, Rizespor maçındaki "hakaretleri" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.







