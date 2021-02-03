Fatih Terim, Başakşehir maçından önce yayıncı kuruluşa konuştu, sözleriyle yine gündem oldu. Deneyimli teknik adam Pazartesi gecesi sona eren ara transfer dönemi hakkında konuşurken oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. Terim'in, "Herkese geçmiş olsun. Transfer dönemi bitti ama herkes kalemi kağıdı hazırlasın. Televizyonun başına geçsin. Yakında önümüzdeki transferin listesini açıklayacağım" ifadeleri, maç sonu röportajlarında alınmasını istediğini ısrarla belirttiği İrfan Can Kahveci konusunda son anda devreye giren Fenerbahçe'ye mesaj olarak algılandı.

'Ozan için mutlu oldum'

Terim, "Hem zamana hem paraya ihtiyaç var. Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmeyeceği şeyler olabilir. Scout ekibine, yönetimimize, Abdurrahim Bey ve başkana ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. Galatasaray'ın hocası, Sarı-Kırmızılı takımın alt yapısından yetişen ve 3 sezon önce ilk kez kendisinin forma verdiği Ozan Kabak'ın İngiltere Perimer Lig'in son şampiyonu Liverpool'a transferi hakkında da konuştu. Terim şunları söyledi: Dün (önceki gün) transfer gerçekleşmeden Ozan Kabak beni aradı. 'İmzadan önce sizi aramak istedim' dedi. Çok mutlu oldum açıkçası. Normalde yapmam ama ben de paylaşmak istedim."

‘Tehlikeli bir takımız’

Fatih Terim karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Terim, "3 gün arayla top oynamak kolay değil bu yoğun tempoda. Buna rağmen oyuncularımı kutluyorum. Sevindirici taraf, top bizdeyken tehlikeliydik, şimdi rakipteyken de tehlikeliyiz. Bazen direkt oyunlarda sıkıntımız oluyordu ama şimdi onlarda da başarılıyız. Bundan dolayı mutluyum. Mostafa çok genç, öğreneceği çok şey var ama bize çok faydalı olacağını gösterdi. Keşke ilk golü kafa ile atsaydı, çok iyi yükseldi ki, önemli meziyetlerinden biri. Yeni arkadaşlarımız ki 5 tane genç. En yaşlısı 27 yaşında Yedlin. Diğerleri 21, 22, 23. Bize dinamizm katacaklar. Alternatif olarak bize çok yardımcı olacaktır" dedi.

Kocaman’a bu kez puan yok

Fatih Terim, Başakşehir'in başında ilk kez sahaya çıkan Aykut Kocaman'a karşı iç sahada 2 maç aradan sonra kazandı. Kocaman'ın Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde Türk Telekom'da 23 Kasım 218 ve 25 Ağustos 2019'da oynanan karşılaşmalar 1-1'lik skorlarla tamamlanmış, Terim galibiyet sevinci yaşayamamıştı. Terim'in meslektaşı önündeki son iç galibiyeti 16 Aralık 2012'de Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde 2-1'lik skorla gelmişti. Aykut Kocaman ile son karşılaşmasında 26 Ocak 2020'de Konya'da 3-0'lık skorla galip gelen deneyimli teknik adam böylelikle üst üste ikinci kez meslektaşına üstünlük kurdu, 16. karşılaşmalarında 6. kez kazandı. Kocaman'ın ise 3 galibiyeti bulunuyor.