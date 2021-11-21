Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe 'yi konuk edecek Galatasaray 'da teknik patron Fatih Terim, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

'Atmosferi özlemişiz'

''Şu atmosferi özlemişiz. Bir Beşiktaş maçıyla seyircisiz oynamaya başlamıştık Fenerbahçe maçıyla seyircili dönüyoruz. Ümit ederim güne yakışır maç olur. Biz de bu kadar zaman sonra taraftarımızla bütünleşip iyi oyun oynayıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız.''

'Oynadığınızdan, oyundan zevk alın' dedim'

''Sonuçların önceden kestirilemeyeceği maçları oynuyoruz. Oyuncularıma da 'Oynadığınızdan, oyundan zevk alın' dedim. Mümkünse rakip alanda oynamayı seçeceğiz. Topun kontrolünü almaya çalışacağız. En az top kaybıyla oynamalıyız. Zaman zaman pres yapacağız.''

'İyi oynayarak kazanmayı tercih ederiz'

''Zaten bilinen, zaten oynamaya devam ettiğimiz oyun anlayışımız devam edecek. Felsefemiz, oyun anlayışımız değişmez maçtan maça ama o güne göre de bazı değişiklikler yapabiliriz. Kazanmayı elbette hepimiz isteriz. Mümkünse iyi oynayarak kazanmayı tercih ederiz.''







