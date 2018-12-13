Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin son maçında Porto’ya 3-2 kaybetse de ortaya koyduğu futbolla başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere, tüm camiayı memnun etti. Terim, maçtan sonra soyunma odasına girer girmez oyuncularını tebrik etti. Tecrübeli teknik adam, önce tüm takıma yönelik bir konuşma yaparak, ortaya konulan performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

FUTBOLCULARIN MORALİ YÜKSELDİ

Terim, “Böyle oynayın, sonuna kadar vazgeçmeyin. Sizi Galatasaray tribünleri de ben de alkışlarım o zaman. Galatasaray işte böyle oynamalı. Kaybedeceksek de böyle oynayıp kaybetmelidir” diye konuştu. Terim, daha sonra maçın en iyileri arasında yer alan Sofienne Feghouli ve Ozan Kabak’a özel olarak seslendi. Porto’nun üçüncü golüne sebebiyet veren top kaybını yapan genç oyuncu Ozan’a “Sen hep böyle oyna, hata yap. Önemli değil” dedi. Terim’in bu tavrı, yenildikleri için üzgün olan futbolcuların moralini yükseltti.

İSTATİSTİKLER DE MEMNUN ETTİ

Tercübeli teknik adam ardından da maçı 3-3 getirebilecek penaltıyı kaçıran Feghouli’ye dönerek, “Sen de böyle oyna, penaltı da kaçır. Yeter ki siz böyle oynayın. Alnınızdan öpüyorum” diye seslendi. Diğer yandan Şampiyonlar Ligi’ne veda edilen Porto maçındaki topa sahip olma oranı, şut sayısı ve pas başarı yüzdesi de Terim’i mutlu etti. Sarı kırmızılılar 14 şut çekerken, yüzde 62’lik topa sahip olma oranına ve yüzde 81’lik de pas başarı yüzdesine ulaştı.

Kaynak: Hürriyet