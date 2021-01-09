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Fatih Terim'den Falcao açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği'ni 6-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Falcao'nun son durumunu açıkladı. Tecrübeli teknik adam, "Falcao'ya izin verdim, İspanya'da tedavi olacak." ifadelerini kullandı.

09 Ocak 2021, Cumartesi 22:15 Son Güncelleme:
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Fatih Terim'den Falcao açıklaması

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla yendi. Mücadelenin ardından Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu. 

Sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Falcao konusuna da açıklık getiren Terim, "Falcao'ya izin verdim, İspanya'da tedavi olacak." ifadelerini kullandı. 


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