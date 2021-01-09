Fatih Terim'den Falcao açıklaması
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği'ni 6-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Falcao'nun son durumunu açıkladı. Tecrübeli teknik adam, "Falcao'ya izin verdim, İspanya'da tedavi olacak." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla yendi. Mücadelenin ardından Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu.
Sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Falcao konusuna da açıklık getiren Terim, "Falcao'ya izin verdim, İspanya'da tedavi olacak." ifadelerini kullandı.