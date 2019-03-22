Fatih Terim'den Emre Akbaba'ya yakın markaj!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Fatih Terim, idmanın bir bölümünde Emre Akbaba ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

22 Mart 2019, Cuma 13:19
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Fatih Terim'den Emre Akbaba'ya yakın markaj!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı.

Yuto Nagatomo, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde kuvvet çalışması yaptı.

Bu arada Fatih Terim, Emre Akbaba'yla mini bir toplantı gerçekleştirdi.

Sarı kırmızılılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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