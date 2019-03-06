Galatasaray bu sezon hücum bölgesine yaptığı transferlerde şu ana kadar hayal kırklığı yaşadı. Gol Kralı Bafétimbi Gomis’in satılmasının ardından yerini dolduramayan sarı-kırmızılılar, kanat bölgesi için kiraladığı Onyekuru ile Emre Akbaba’dan planlanan ve hedeflenen seviyede katkı alamıyor. Devre arasında transfer edilen santrforlar Mbaye Diagne ile Kostas Mitroglou da uyum sürecini aşamazken, ligin son bölümünde bu dört oyuncudan daha fazla katkı bekleniyor. Kiralık Onyekuru bu sezon toplamda 9 gole kaydetse de bu gollerin dördünü altışar gol atılan iki maçta, ikisini 3-0 sona eren karşılaşmalarda attı. Nijeryalı futbolcu ayrıca oynadığı son altı maçta yalnızca bir asist yaptı. Onyekuru’nun bu hâli teknik heyeti de rahatsız ediyor. Uzun bir sakatlık süreci geçiren Emre Akbaba’nın da artık kendine gelmesi isteniyor.

BARTALI'YE RAPOR EMRİ

İlk yarıda oynanan Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan millî futbolcu yaklaşık bir ay önce sahalara dönmüştü. Sakatlık sürecini sıkı biçimde çalışarak geçiren yıldız orta saha oyuncusu, Akhisar maçında ve Erzurum deplasmanında yokları oynadı. Teknik direktör Fatih Terim 26 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilenirken artık oyuna ağırlığını koymasını, takımın şefi olmasını istiyor. Kalan son on maçta yapacağı katkının şampiyonluk yolunda çok belirleyici olacağını söyleyen Terim, Emre’yi geçen sezon Alanya’da çıktığı seviyeye getirmek için ellerinden geleni yapıyor. Öte yandan Diagne ile Mitroglou’nun fiziksel durumlarının hâlâ yeterli seviyede olmadığı düşünen Terim, kondisyoner Alberto Bartali’den bu iki oyuncuyla özel ilgilenmesini istedi. (Türkiye Gazetesi)