Galatasaray’ın en önemli transferlerinden biri olmasına rağmen ciddi sakatlık geçiren Emre Akbaba, eski görüntüsüne kavuşuyor. 13 hafta sahalardan uzak kaldıktan sonra ekstra çalışmalar ile toparlanan başarılı orta saha oyuncusuna, hocası Fatih Terim de çok güveniyor. Emre’yi mutlaka takımın iskeletine monte etmeyi planlayan İmparator, öğrencisini motive etmek için de çaba harcıyor. Milli arayı fırsat olarak gören Terim, dünkü idmanda oyuncusuyla yine özel bir görüşme yaptı.

Hocasına söz verdi

Tecrübeli çalıştırıcının Emre’ye, “Bu takım için çok önemlisin. Sana güveniyorum. Kalan 8 haftada kaliteni herkese göstereceksin. Galatasaray’ın sana ihtiyacı var” dediği öğrenildi. Emre de, beklentileri karşılayacağına dair hocasına söz verdi.

Metin Karabaş

Bu haberi de okudular SON DAKİKA | Galatasaray'a CAS müjdesi