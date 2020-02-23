Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 deviren Galatasaray, 22 Aralık 1999 tarihinden bu yana ilk defa Kadıköy’de galibiyet yüzü gördü.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularına yönelik tebrik ve teşekkürlerini sundu.

20 yıl sonra gelen galibiyetten öte şampiyonluğun önemine değinen Terim, "Geçen sene de söyledim. Bu istatistik benim için çok önemli değil açıkçası. Sene sonunda şampiyonluk daha önemli" ifadelerini kullandı.

Oyuncularına teşekkür ettiğini belirten Terim, "Oyuncularıma soyunma odasında teşekkür ettim, tebrik ettim. Kendilerine ne söylendiyse, ne istendiyse 100 dakika bunu gösterdiler. 3 puanı oynarak aldık, hem de iyi oynayarak aldık.Özellikle son bölgede her atağı sonuçlandırdık. Top bizdeydi, mücadele anlamında her şey vardı. Herhalde bir derbide ulaşılabilecek en yüksek pozisyon sayısına ulaştık diye düşünüyorum. Oyuncularımla bugün gurur duydum. Hayırlı olsun" dedi.

Oynamak istedikleri oyunu oynamayı başardıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Her düşündüğümüz bazen olmuyor. Geriden bloklar arası çabuk ve net çıkmayı hedefledik ve başardık. Onyekuru çok pozisyona girdi bu oyun bunu sağladı. Bizim için doğru olanı yaptık. Ne çalıştıysak oldu" dedi.