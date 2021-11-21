Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçının taktik analizini takımına iletti ve son konuşmasını gerçekleştirdi. Sarı Lacivertli ekibin üçlü veya dörtlü savunmayla sahaya çıkabilme ihtimalini değerlendiren Terim, "Rakip ister üçlü, isterse dörtlü savunmayla çıksın, hiç önemli değil. Asıl önemli olan bizim nasıl oynayacağımız. Fenerbahçe'nin topla oynayan takımlar karşısında zorlandığını görüyoruz. Top hep bizde kalmalı. Sabırlı olmalıyız, bol bol pas yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Fener'in duran toplardaki etkisine de dikkat çeken tecrübeli hoca, "Hafta boyunca bunlar üzerinde çalıştık. Hem hücumda hem de savunmada duran toplarda konsantrasyonu hiç bozmamalıyız" diye konuştu.





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Halil'e özel görev

Terim, A Milli Takım 'da Burak Yılmaz ile birlikte iyi bir uyum yakalayan Halil Dervişoğlu'ndan Galatasaray'da da benzer performans bekliyor. Halil'den yardımcı forvet olarak yararlanmak isteyen Terim, genç oyuncuyu hem sağ kenarda hem de forvet arkasında Feghouli ile değişmeli olarak kullanacak. Son haftaların formda yıldızı Kerem ise sol çizgiden sık sık savunma arkasına sarkarak Fenerbahçe defansının dengesini bozmaya çalışacak.

Marcao-Nelsson kozu

Orta sahanın merkezindeki iki isim Berkan ve Cicaldau, oyunun her iki yönünde de etkin bir rol üstlenecek. Terim bu iki genç oyuncudan hem geride oyun kurulumuna yardım etmelerini hem de takım atağa kalktığında hücuma destek vermelerini istiyor. Yedlin ve Aanholt da savunmadan ileriye çıkarak kanat akınlarını destekleyecek. Savunmanın göbeğinde Marcao, oyun kurulumunu başlatan ilk isim olarak görev yapacak. Brezilyalı stoperin Nelsson ile uyumu, Galatasaray'ın gerideki en kritik kozu olacak. Fatih hocanın Uruguay dönüşünde özel terapiye aldığı Muslera'nın kalesindeki performansı ise skorun gidişatını belirleyecek.

Metin Karabaş







