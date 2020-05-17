Yaklaşık 55 günlük aranın ardından antrenmanlara başlayan Galatasaray’da, çalışmalara 6 gün ara verilmişti. Son yapılan KOVID-19 testlerinde performans ekibindeki bir kişide koronavirüs çıkmasının ardından teknik direktör Fatih Terim oyuncularıyla hemen bir toplantı yaptı. Bu tip durumların yaşanabileceğini oyuncularına hatırlatan Terim’in, “Sakın moral bozmayın. Her türlü önlemi alıyoruz. Bu günler elbet geçecek. Antrenman yapmadığımız günlerde kendinize çok iyi baktınız, hazır geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu verdiğimiz kısa arada da kendinize iyi bakın. Dönüşte sizi yine hazır görmek istiyorum. Sağılınıza çok dikkat edin” dediği öğrenildi.

Fizik olarak iyiler

Yaklaşık 2 aylık araya rağmen futbolcuların günde iki idman şeklindeki programa gösterdiği uyumdan memnun olan Terim, takımın fiziksel durumundan genel olarak memnun. Bu 6 günlük arada da futbolculara özel çalışma ve beslenme programları verildiği ifade edildi.

Metin Karabaş