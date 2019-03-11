Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Antalyaspor’u 5-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Sofiane Feghouli’nin golüyle 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıda Henry Onyekuru (2), Badou Ndiaye ve Mbaye Diagne ile 4 gol daha bularak rakibini 5-0 mağlup etti.

Süper Lig’de puanını 49’a çıkartan Galatasaray, haftayı lider Medipol Başakşehir’in 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Antalyaspor ise 32 puanda kaldı. Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Terim’den Korkmaz’a puan yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor’u çalıştıran eski öğrencisi Bülent Korkmaz’a rakip olduğu 4. karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşadı. Bülent Korkmaz teknik direktörlük kariyerinde Kardemir Karabükspor, Başakşehir ve Antalyaspor’un başında, eski hocası Terim’in yönetimindeki Galatasaray’a karşı çıktığı 4 maçta da puan almayı başaramadı.

Yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Galatasaray, Antalyaspor maçını kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor ve Antalyaspor’u yenen Galatasaray; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kaldı.

Sahasında bileği bükülmüyor

Galatasaray, taraftarı önünde çıktığı son 32 lig maçında mağlubiyet görmedi. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı’nda hiç yenilmedi. Galatasaray, evindeki son 32 lig maçının 27’sini kazanıp 5’inden beraberlikle ayrıldı.

Feghouli kariyer rekoru kırdı

Karşılaşmada Galatasaray’ın ilk golünü atan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, bu sezon resmi maçlarda 8. kez ağları havalandırarak kariyerin en skorer performansına ulaştı. Süper Lig’de bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkartan Feghouli, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda da birer kez topu ağlarla buluşturmuştu. Cezayirli futbolcu, geçen sezon Galatasaray’da 7 kez topu filelere göndermişti.

Onyekuru gol sayısını 11 yaptı

Müsabakada Galatasaray adına iki kez ağları havalandıran Henry Onyekuru, Süper Lig’de bu sezonki gol sayısını 11’e çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en skorer oyuncusu olan Nijeryalı futbolcu, daha önce sezonun ilk yarısındaki İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında ikişer, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında birer, ikinci devredeki MKE Ankaragücü müsabakasında ise 3 gol atmıştı.

Muslera kalesinde devleşti

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla adeta kalesinde devleşti. Uruguaylı kaleci, Antalyaspor’un birçok önemli pozisyonunda kalesini gole kapatmayı başardı. Konuk takımın 34. dakikadaki pozisyonunda Bahadır Öztürk’ün yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda topu güçlükle kornere çelen Muslera, 40. dakikada ise Doukara’nın sert şutunda son anda meşin yuvarlağı yine kornere gönderdi.

Fernando Muslera, 62. dakikada Diego’nun ceza yayı içinden yaptığı vuruşta da topu son anda kornere çeldi.

Diagne önce VAR’a takıldı, sonra golünü attı

Galatasaray’da Mbaye Diagne’nin 87. dakikada attığı gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası iptal edildi. Belhanda’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diagne, rakibi Diego’dan sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi. Daha sonra yapılan VAR incelemesinde pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Senegalli futbolcu, 90 3. dakikada ise kaleci Boffin’den dönen topu kafa vuruşuyla ağlara göndermeyi başardı. Devre arasında transfer edilen Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı forma altında ikinci kez ağları havalandırdı.

Mustafa Cengiz locadan takip etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı locasından takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği ceza nedeniyle protokol tribününe giremeyen Cengiz, müsabakayı başkan yardımcısı Yusuf Günay ile locadan takip etti.