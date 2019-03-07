Galatasaray’da oyun kurgusu ve hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşanıyor. Takımın 10 numarası Younès Belhanda son haftalarda skora katkı yaparak “Nihayet” dedirtti belki ama oyun içindeki etkinliği yine çok iyi seviyelerde değildi. Teknik direktör Fatih Terim, Faslı futbolcudan daha çok sorumluluk almasını isteyerek “Kaçak güreşmek yok” dedi. Erzurum deplasmanında gol atan Belhanda, 90 dakika boyunca 61 defa topla buluştu. Takımın oyun organizasyonunu yönetecek kişi için oldukça az bir rakam olması gözlerden kaçmadı. Ayrıca 69’da oyundan çıkan Selçuk İnan, Belhanda’dan 21 dakika az oynamasına rağmen 64 defa topla buluşmuştu.

Savunmada değişiklik

Fatih Terim bu veri üzerinden hem Belhanda’ya hem de tüm takıma mesaj verdi. “Sorumluluk benden gitsin” tavrının kabul edilemez olduğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, herkesin aksine normalden daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Öte yandan savunma kurgusunu yeniden gözden geçiren Terim, Erzurumspor karşılaşmasında arkada verilen boşlukların Antalya maçında tekrar sahnelenmemesi için, Marcao ile Luyindama’dayı daha dengeli şekilde görevlendirecek. Tecrübeli hoca, hücumcu merkez savunma modelini ve önde konuşlanan tandem modelini bir süre askıya almayı planlıyor. (Türkiye Gazetesi)