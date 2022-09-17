Fatih Terim belgeseli Netflix üzerinden izleyenleri ile buluştu. Türk futbol tarihinin efsaneleri arasında görülen teknik direktörün kariyerine ve özel hayatına odaklanan yapım şimdiden gündemdeki yerini aldı.

Fatih Terim, Netflix'te yayınlanan Terim belgeseli hakkında sosyal medyada açıklamalarda bulundu. Terim, belgeselinin çekilmesini daha öncelerde de çok istediğini ifade etti.

Terim'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Çok istedim beni anlatan bir belgeselim olsun. Acısıyla, tatlısıyla hiç kolay olmayan hikayemi, ortak olanlar da dile getirsin. 4 değil 14 bölüm de yapılsa hep eksik kalacak. Hayat ve zaman eksiliyor, hatıralar ve canlar nasıl eksik kalmasın? Belgeseli, ailemle birlikte yayın gününde bir kez daha izledik. Bu zamana kadar benimle bu yolda yürümüş sizlerin, yine benimle birlikte ortak olduğu bir belgesel çıktı. Bunun mutluluğuna bir de dünyanın dört bir yanında beni hiç tanımayan insanların izlediği heyecanı eklendi. Emeği geçen, nefes veren, izleyen herkese çok teşekkür ederim."



