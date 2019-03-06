Fatih Terim'den beklere özel talimat

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mitroglou ve Diagne'yi daha aktif kullanmak için bek oyuncularıyla özel bir görüşme yaptı ve kanatlardan sık sık orta yapılmasını istedi.

06 Mart 2019, Çarşamba 06:11
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Fatih Terim'den beklere özel talimat

Mariano, Nagatomo, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Linnes...

Fatih hoca, takımdaki tüm bek oyuncularıyla bir görüşme yaparak, Mitroglou ve Diagne gibi santrforları ileri uçta daha etkili kullanabilmek adına, kenarlardan sık sık içeriye orta kesilmesini istedi.

Bu oyunculardan her atakta bindirme yapmalarını bekleyen Terim, rakip ceza sahasında boy ve fizik güç farkının avantaja çevrilmesi gerektiğini özellikle vurguladı.

Haberin fotoğrafları için tıklayınFatih Terim kararını verdi! Diagne ve Mitroglou...

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