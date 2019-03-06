Mariano, Nagatomo, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Linnes...

Fatih hoca, takımdaki tüm bek oyuncularıyla bir görüşme yaparak, Mitroglou ve Diagne gibi santrforları ileri uçta daha etkili kullanabilmek adına, kenarlardan sık sık içeriye orta kesilmesini istedi.

Bu oyunculardan her atakta bindirme yapmalarını bekleyen Terim, rakip ceza sahasında boy ve fizik güç farkının avantaja çevrilmesi gerektiğini özellikle vurguladı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Fatih Terim kararını verdi! Diagne ve Mitroglou...