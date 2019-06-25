Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, karargâhına geri döndü. Bodrum’daki tatilini sona erdiren tecrübeli çalıştırıcı, kurmaylarıyla Florya’da kampa erken girdi.

Yöneticilerle sürekli iletişimde olan ve izlemeleri gereken yol haritasını aktaran Terim, Florya’ya gelir gelmez de “İşleri hızlandırmamız lazım” diyerek yönetime mesajını verdi. 4 Temmuz’da Florya’da takımı da toplayacak olan Galatasaray’ın hocası, Sevilla’da forma giyen Ever Banega ile West Ham’ın yıldızı Chicarito’nun kampa yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Galatasaray’a bonservisi elinde olan oyuncular dışında yeni transferlerin katılması için ise satış yapılması gerekiyor. Satılması hedeflenen ilk isim de Mbaye Diagne.

YÜKSEK VEREN ALIR

Teknik direktör Fatih Terim’in de transfer konusunda harekât alanını genişletmek isteyen yöneticiler, hocanın da istediği gibi işleri hızlandırmak istiyor. Suudi Arabistan’ın en-Nasr ve eş-Shabab kulüpleri, Senegalli futbolcu için Galatasaray ile bu hafta son defa masaya oturacak. İki kulüp de 10 milyon avro bonservis bedelini nakit olarak ödeyebileceklerini Galatasaray yönetimine iletti. Galatasaray ise toplamda en az 15 milyon avro istiyor. Sarı-kırmızılılar bu hafta iki kulüpten hangisinden daha yüksek teklif gelirse ona göre kararını verecek ve istediği rakamı bulursa transferi resmîleştirecek. (Türkiye Gazetesi)