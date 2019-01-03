Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok takımdan ayrılıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Instagram Tv'den yaptığı açıklamayla iki oyuncunun gelecek planlarında olmadığını söyledi.

Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. ve onlara, kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Bir günlük mevzu değil, yolları açık olsun

Yazılıp çizildiği gibi bir günlük, son maçlık bir mevzu da değil bu karar. Bu nedenle teknik olarak sezon sonuna kadar kalan kısmı için kadro planlamamızda yoklar.

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Galatasaray.org'dan yapılan açıklamada da Fatih Terim'in sözleri aktarıldı:

Teknik Direktörümüz Fatih Terim’den Serdar Aziz ve Eren Derdiyok açıklaması

Teknik Direktörümüz Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok hakkında açıklamalarda bulundu:

“Serdar’ı da Eren’i de çok seviyorum. Her iki oyuncumu da çok seviyorum. Onlara, kariyerlerine ve yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Bu karar yazılıp çizildiği gibi bir günlük ya da son maçlık bir mevzu değil. Bu yüzden teknik olarak sezonun sonuna kadar olan kısımdaki kadro planlamamızda yoklar. Yolları açık olsun, çok başarılı olsunlar isterim. Bugüne kadarki emekleri ve katkıları için de hem kendi adıma hem de teknik heyetim adına teşekkür ediyorum.”







