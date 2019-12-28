Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Açıkçası bugün güzel bir oyunla, bol gollü net bir galibiyet aldık. İyi oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. İnşallah ikinci devre bu Galatasaray'a yakışan futbolla beraber iyi sonuçlar alırız.

Başta benim hatalarım olmak üzere iyi değildik. Sorumlu da ben olduğuma göre... Daha fazla da kopabilirdik. Benim hayallerim, hedeflerim hiç bitmez. Avrupa'da bu sene olmazsa seneye olur. Galatasaray'da hedefler bitmez. Bende de bitmez.

Çoğu maçta iyi oynamadık, bunu kabul etmek lazım. Tabeldaki bu duruma göre, arayı da en iyi şekilde kullanarak Galatasaray'a yakışır şekilde oynamaya başlamamız lazım.

Bizim her oyuncumuz değerli. Yolu Florya'dan geçen herkes değerlidir. Hala Elmander, Melo veya başkaları buraya gelir. Bu önemlidir. Bu havayı yakalamamız lazım. Avrupa'da oynamak sadece Türkiye'de oynamaktan zor. Biz neredeyse antrenman yapamadan maçlara çıktık. Şimdi de biz de haftada bir oynayacağız. Şartlar eşit olduğunda bakalım bir de Galatasaray'a... Grubumuzdaki takımlar malum biraz ağır takımlardı!

15 maça yakın santrforsuz çıktık ama tüm bunlara rağmen hatalı biziz. Daha iyi oynamalıydık. Daha çok puan almalıydık. Şimdi başkanla oturacağız ve konuşacağız ve her zaman olduğu gibi doğruları yapacağız.

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