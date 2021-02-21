Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz hafta oynanan ve 2-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11’inde 3 değişikliğe gitti. İstanbul ekibi karşısında karlı havada oynanan mücadelede fizik gücü yüksek bir takım sahaya süren tecrübeli hoca, Antalya karşısında ideal kadroya yakın bir 11’le maça başladı.

5 hamle yaptı

Kasımpaşa sınavının başlangıç kadrosunda mücadele eden Linnes, Kerem Aktürkoğlu ve Babel’in yerine Yedlin, Arda Turan ve Onyekuru ilk 11’de yer buldu. Kupadaki Alanya maçının ardından kesik yiyen Donk yine kulübede maça başlarken, Terim’in prensi Taylan da dinlendirilmesi sebebiyle maça 11’de başlamadı.

Terim’den, ikinci devrede Donk, Linnes, Taylan, Kerem ve Babel hamleleri geldi.







