Fatih Terim'den Alanyaspor maçında 5 hamle
Lider Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında kazanan fizik gücü yüksek takımı bozdu, Alanyaspor maçında ideale yakın11’ini sahaya sürdü. Linnes, Babel ve Kerem dün maça kulübede başlarken, Yedlin, Arda Turan ve Onyekuru başlangıç kadrosunda yer aldı. Terim’den, ikinci devrede Donk, Linnes, Taylan, Kerem ve Babel hamleleri geldi.
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz hafta oynanan ve 2-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11’inde 3 değişikliğe gitti. İstanbul ekibi karşısında karlı havada oynanan mücadelede fizik gücü yüksek bir takım sahaya süren tecrübeli hoca, Antalya karşısında ideal kadroya yakın bir 11’le maça başladı.
5 hamle yaptı
Kasımpaşa sınavının başlangıç kadrosunda mücadele eden Linnes, Kerem Aktürkoğlu ve Babel’in yerine Yedlin, Arda Turan ve Onyekuru ilk 11’de yer buldu. Kupadaki Alanya maçının ardından kesik yiyen Donk yine kulübede maça başlarken, Terim’in prensi Taylan da dinlendirilmesi sebebiyle maça 11’de başlamadı.
Terim’den, ikinci devrede Donk, Linnes, Taylan, Kerem ve Babel hamleleri geldi.