Galatasaray'ı yeniden şampiyonlukta en iddialı iki takımdan biri haline getiren son maçlar öncesinde, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mağlup olacağını, kaptanı Arda Turan'a anlatan Fatih Terim, benzer bir akıbeti yarın akşam da bekliyor. Denizlispor deplasmanı dönüşü, uçakta oyuncularıyla mini bir toplantı yapan tecrübeli hocanın, "Baskı altında nasıl çözüldüklerini gördünüz. Bu bir sürpriz değil. Cumartesi günü de sürpriz olmayacak. Biz kendi işimize bakacağız, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, baskı yine onların üzerinde olacak ve yine puan kaybedecekler" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

'Her gol şampiyonluk demek'

Terim'in taktiksel açıdan ısrarla üzerinde durduğu konu ise kaçan goller... Denizlispor maçında harcanan pozisyonları tek tek bir daha izleten tecrübeli çalıştırıcının, "Her gol bir şampiyonluk demek. Son maçta böyle bir lükse sahip olmayacağız. Ekonomik oynama, bekleme diye bir şey yok. Devamlı atağı düşüneceğiz ama pozisyonu bulduğunuzda da en yüksek isabetle gole çevireceksiniz. Şampiyon olmanın yolu artık bu hesaplardan geçiyor" dediği bildirildi.

Farklı formüller ürettiler

Fatih hoca, 1 günlük iznin ardından dün akşam yapılan antrenmanın büyük bölümünü de sonuçlandırma çalışmasına ayırdı. Yeni Malatyaspor'un katı savunma yapma ihtimaline karşın, tıpkı Denizlispor maçından önce olduğu gibi farklı hücum varyasyonları geliştirip takımına ezberleten Terim, ekibiyle beraber yine birçok formül üretti. Özellikle her iki kanattan yapılacak ataklara büyük önem veren tecrübeli teknik adam, zaman zaman Babel gibi bireysel yeteneklerle, zaman zaman da Onyekuru gibi süratli isimlerle rakip savunmayı aşmanın planlarını yapıyor.

Metin Karabaş



