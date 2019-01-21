Alan’dan sonra ikinci hatta üçüncü golcü arayışlarına tam gaz devam eden ve menajerler aracılığıyla Avrupa’dan birçok forvet teklifi alan Galatasaray, resmi olarak Benjamin Tetteh ile görüşürken, sarı kırmızılı kulüpte Şükrü Hanedar’a 3 sürpriz oyuncu önerildi.

Tetteh için Sparta Prag’la masaya oturmasına rağmen genç yeteneğin bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay seçeneği konusunda Çek’lerle anlaşamayan Galatasaray yönetimine Fulham’da takım arkadaşı Mitrovic’le tekme tokat kavga ettiği iddia edilen Aboubakar Kamara ismi giderken, diğer iki futbolcunun Stoke City’de forma giyen Berahino ve Wolfsburg’la yollarını ayıran Ntep’in teklif ediği belirtildi.

Alan’ın haricinde tecrübeli bir yıldız forvetin yanı sıra gelecek vaat eden pivot golcü transferini bekleyen Fatih Terim’in 3 futbolcuyu da reddettiği öğrenilirken, Galatasaray’ın Pato, Balotelli, Tetteh ve Onuachu seçeneklerini masaya yatırdığı ifade edildi.

Marsilya ile diresek teması halinde olan dünyaca ünlü İtalyan Balotelli için tüm şartlarını seferber eden Galatasaray’ın, Tianjin Quanjian’la sözleşmesi sona erecek olan Pato’yu da yokladığı öğrenilirken, bonservis bedelinin yüksek tutulması halinde Tetteh’den vazgeçilip Midtjylland’da oynayan 2,02’lik dev kule Onuachu’nun işinin bitirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Akşam