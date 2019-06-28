Fatih Terim yönetimden transfer istedi!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim liderliğinde, Hasan Şaş, Levent Şahin, Ümit Davala, idari menajer Şükrü Hanedar, scout şefi Emre Utkucan transfer konusunda yoğun mesai harcıyor.

Savunma merkezine Nijerya'dan Valentine Ozornwafor takviyesi yapılırken, bu bölge şu an için öncelikler arasında değil. Sarı-kırmızılılarda öncelik herkesin malumu olduğu gibi santrfor ve yanı sıra merkez orta saha. Santrforda Tetteh, Welbeck gibi isimlerin maliyeti el yakarken, sarı-kırmızılılar bütçeyi sarsmayacak daha uygun isimler üzerine yoğunlaştı. Bu isimlerin başını da Vedat Muriç ile Stefano Okaka çekiyor. Merkez orta sahada Fatih Terim'in en çok istediği ise isim Ever Banega.

MECBURİ İSTEK

Arjantinli orta saha için transfer görüşmeleri son aşamaya gelirken, Sevilla kulübü de Fernando'yu istiyor. Bu transfer kısa süre içerisinde netleşecek. Teknik direktör Fatih Terim, Banega'nın yanı sıra merkez orta sahaya bir transfer daha istiyor. Badou Ndiaye'nin sözleşmesinin sona ermiş olması, Fernando'ya yol gözükmesi tecrübeli teknik adamı bu bölge için transfer istemesine yol açtı. "8 numara istiyorum" diyen Terim, scout ekibine direktif vererek oyuncu bulmalarını istedi. Gündemdeki oyunculardan Rumen 10 numara Iannis Hagi'nin merkez orta sahaya uygunluğu konusunda da rapor bekleyen başarılı teknik adam, elindeki oyuncuların çoğunun çift yönlü olmasını istiyor. (Türkiye Gazetesi)